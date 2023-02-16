Москалькова: Комиссар ООН подключится к решению проблемы пыток российских военнопленных

Фото: Пресс-служба Совфеда

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк подключится к решению проблемы насилия над российскими военнопленными. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников, — написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что уже получила официальный ответ из Женевы. В нем говорится, что верховный комиссар ООН Тюрк готов помочь с решением проблемы пыток российских пленных, а также вымогательства денег у их родственников.

14 января Москалькова обратилась к комитету ООН против пыток, Европейскому комитету по предупреждению пыток, Верховному комиссару ООН по правам человека и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой потребовать от Украины соблюдения Женевской конвенции в отношении военнопленных.

20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом МККК ситуацию с пленными и попросил организацию проследить за соблюдением прав военных.