Появилось видео допроса мужчины, который избил менеджера Wildberries

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Лыткарино, Набережная улица Карта всех событий

Появилось видео допроса мужчины, подозреваемого в избиении менеджера Wildberries в Лыткарине. Его опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в четверг, 16 февраля.

Во время беседы с задержанным правоохранители выяснили, что мужчина временно проживает в Лыткарине. В городе он работает грузчиком на овощной базе. При этом в Брянской области, где его задержали накануне, у него жена и ребенок. По словам самого иностранца, о событиях в пункте выдачи он не помнит и лишь перед задержанием узнал о произошедшем из СМИ.

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Примечательно, что мужчина узнал себя на видеозаписи с камер наблюдения и признал свою вину. При этом он заявил, что раньше женщин никогда не бил.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в городе Лыткарино. Пьяный иностранец 1997 года рождения зашел в пункт выдачи заказов и начал приставать к работающей там женщине. После получения отказа мужчина несколько раз ударил пострадавшую по голове и скрылся. В среду, 15 февраля, полиция задержала нарушителя в Брянской области.