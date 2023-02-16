Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно принятой инициативе, в стране появятся нормативные словари, а также специальные справочники, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка.

Помимо этого, теперь проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую проверку на предмет соответствия заявленным нормам, передает официальный сайт Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке, перечень которых содержится в словарях.

До этого доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему иностранные слова не исчезнут из русского языка. Эксперт напомнил, что в разные эпохи в русскую речь включались слова и выражения, которые фигурировали во французском и немецком языках.