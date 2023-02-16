Губернатор Омской области Бурков отреагировал на оскорбления Брыльской

Фото: РИА Новости

Губернатор Омской области Александр Бурков признался, что не ожидал от польской актрисы Барбары Брыльской, которая ранее назвала российские регионы нищими, негативных высказываний в адрес города.

— Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим, — написал Бурков в Telegram-канале.

Также он поделился видеороликом, в котором смонтированы кадры с достопримечательностями и красотами Омска, в противовес нелестным замечаниям знаменитости.

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Помимо этого, мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отреагировал на высказывание польской актрисы и предложил ей приехать в регион, чтобы оценить реальный уровень и качество жизни новосибирцев.

Он выразил сожаление, что Брыльска, которая является кумиром для нескольких поколений россиян, решила выразить свое мнение о регионе в негативном ключе, передает ТАСС.

До этого Барбара Брыльска нелестно отозвалась о российских гражданах, которые якобы страдают от властей и «живут в нищете».