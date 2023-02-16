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«Там невозможно жить»: Барбара Брыльска назвала нищими жителей регионов в РФ

Юлия Курганова
Общество
«Там невозможно жить»: Барбара Брыльска назвала нищими жителей регионов в РФ
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Польская актриса Барбара Брыльска после резкого заявления в поддержку коллеги Лии Ахеджаковой снова попала в скандал. Она нелестно отозвалась о российских гражданах, которые якобы страдают от властей и «живут в нищете».

— Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом нельзя, — высказалась артистка.

Она считает, что хорошо в РФ живут только в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах ситуация просто «катастрофична».

— Остальной народ посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить, — заявила Брыльска порталу «Абзац».

Барбару Брыльску нужно убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом заявила депутат Государственной думы Ольга Занко. Поводом для этого послужило высказывание актрисы, которая назвала фанатов картины «проклятыми богом людьми».

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