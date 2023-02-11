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В Госдуме призвали убрать Брыльску из «Иронии судьбы» после оскорбления поклонников

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме призвали убрать Брыльску из «Иронии судьбы» после оскорбления поклонников
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Польскую актрису Барбару Брыльску необходимо убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом заявила депутат Госдумы Ольга Занко.

Поводом для этого послужило высказывание актрисы, которая назвала поклонников кинокартины «проклятыми богом людьми».

— Наша страна подарила ей славу и почет, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — написала депутат в своем Telegram-канале.

С помощью нейросети Занко также заменила лицо Брыльски на изображение Валентины Талызиной, которая озвучивала актрису в фильме.

Видео: Telegram / О Знако

Другой скандал разгорелся вокруг российского актера Дмитрия Назарова после его высказывания в поддержку уехавших артистов и критики спецоперации. После этого руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение уволить актера. Как утверждает заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник, актер был заранее проинформирован об этом.

Актер рассказал журналистам, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова, так как сам ничего не знал о таких событиях. По его словам, никакого разговора с Хабенским перед увольнением не было.

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