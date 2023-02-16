Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
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МИД РФ объявил о высылке четырех сотрудников посольства Австрии
В Министерстве иностранных дел России объявили о высылке четырех сотрудников посольства Австрии. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля Народный календарь. Как вернуть утраченные деньги 18 февраля Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне
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