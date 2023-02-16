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МИД РФ объявил о высылке четырех сотрудников посольства Австрии

Евгений Жуков
В мире
МИД РФ объявил о высылке четырех сотрудников посольства Австрии
Фото: МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России объявили о высылке четырех сотрудников посольства Австрии. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

Новость дополняется.

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