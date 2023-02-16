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Иностранке, гулявшей по Красной площади с теленком, запретили въезд в страну на 40 лет

Степан Жирнов
Происшествия
Иностранке, гулявшей по Красной площади с теленком, запретили въезд в страну на 40 лет
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда
Москва, Красная площадь Карта всех событий

Алисии Дэй, гражданке США, которая выгуливала теленка по красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет. Об этом сообщила сама девушка в четверг, 16 февраля.

По ее словам, после судебных заседаний по административным делам она провела 13 суток в спецприемнике. Однако отрицательных воспоминаний у нее не осталось, так как сотрудники к ней относились хорошо.

Кроме того, она влюбилась в местного сотрудника. Они встретились уже дважды с тех пор, как она вышла из спецприемника. Из-за этого девушка даже решила оспорить запрет на въезд в Россию, сообщил телеканал «360».

Инцидент, из-за которого у иностранки возникли проблемы с законом, произошел 1 февраля. Зоозащитница решила пройтись с купленным недавно теленком по Красной площади. Прогулка долго не продлилась: через несколько минут ее задержала полиция. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».

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