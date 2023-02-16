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Портал поставщиков Москвы представил обновленный умный поиск

Лала Манушакян
Город
Портал поставщиков Москвы представил обновленный умный поиск
Фото: Unsplash

Московский Портал поставщиков запустил усовершенствованный поиск в каталоге товаров, работ и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 16 февраля.

— Благодаря доработке программного кода в поиске каталога удалось сократить путь пользователя и уменьшить количество кликов от запроса к результату. Теперь система автоматически анализирует запрос и предлагает варианты из результатов, даже если человек забыл переключить раскладку или допустил опечатки в тексте, — сказал замглавы городского департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Он добавил, что поисковая строка покажет необходимые для пользователя категории в списке, а также сопроводит их ссылками на существующие карточки предпринимателей, чтобы можно было ознакомиться со всеми вариантами.

Отмечается, что чаще всего на платформе пользователи ищут услуги в сфере образования, медицины, а также строительные товары, расходные материалы для офисной техники и офисные принадлежности, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что на Портале поставщиков работают заказчики из 39 субъектов России и поставщики из всех регионов страны. За прошлый год на сайте было проведено 609,2 тысячи закупок почти на 94 миллиарда рублей.

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