Власти Москвы приступили с бизнесом к работе над привлечением туристов с Ближнего Востока

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Столичные власти совместно с представителями туристического бизнеса активно работают над привлечением туристов из стран Ближнего Востока. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Мостуризма.

— Мостуризм активно работает с туротраслью столицы. Проводятся обучающие мероприятия, в том числе по работе с туристами из мусульманских стран. Представители Мостуризма совместно с приглашенными иностранными экспертами рассказывают бизнесу об особенностях работы с иностранными туристами, — сказал глава управления международного взаимодействия Мостуризма Булат Нурмуханов.

Он также добавил, что такие мероприятия актуальны для тех, кто на сегодняшний день уже имеет рабочие отношения с ближневосточным рынком. Помимо этого, пользу от данной практики могут получить те, кто только начинает налаживать работу с названным регионом.

По словам Нурмуханова, благодаря взаимодействию туриндустрий появляются новые туристические продукты, которые отвечают ожиданиям иностранной аудитории, передает агентство городских новостей «Москва».

15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году туристический поток в столицу составил почти 18 миллионов человек. За 2022 год Москву посетили 3,8 миллиона детей из регионов России и около 1,7 миллиона иностранцев.