«ВКонтакте» разработала новый алгоритм для анализа медиаконтента

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«ВКонтакте» выпустила масштабное обновление приложения и представила ленту медиарекомендаций с акцентом на глубокое вовлечение аудитории и яркие визуальные форматы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

— Новая лента медиарекомендаций — квинтэссенция разработок «ВКонтакте» в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей. Мы обучили алгоритмы анализировать, как аудитория реагирует на разные типы контента, и на основе этих данных развивали рекомендации в наших продуктах, — рассказала глава соцсети «ВКонтакте» Марина Краснова.

По ее словам, обновленная лента предложит пользователю персональные рекомендации. Краснова добавила, что проект поддерживает различные форматы для вовлечения аудитории.

До этого сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» подготовила образовательную программу «IT-дайвинг» по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов. Участникам, которые успешно пройдут программу, вручат сертификаты от VK, а лучших пригласят на закрытое мероприятие для финалистов в штаб-квартире компании в Москве.