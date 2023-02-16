Сергей Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это удобно и экономит время пассажиров. Обновлено почти четыре тысячи турникетов, — сказал глава города.

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Собянин добавил, что при оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза. Большие LED-экраны и крупный шрифт на обновленных турникетах очень удобны для слабовидящих.

Также на турникетах есть считыватель QR-кодов для внедрения системы быстрых платежей. Кроме того, теперь сразу видно баланс «Кошелька» или данных о том, сколько осталось поездок или дней до окончания действия «Единого», написал Собянин в Telegram-канале.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование касательно русского названия для системы оплаты проезда по лицу Face Pay. В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты» — за него свои голоса отдал 21 процент респондентов.