Сергей Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК
Все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Это удобно и экономит время пассажиров. Обновлено почти четыре тысячи турникетов, — сказал глава города.
Собянин добавил, что при оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза. Большие LED-экраны и крупный шрифт на обновленных турникетах очень удобны для слабовидящих.
Также на турникетах есть считыватель QR-кодов для внедрения системы быстрых платежей. Кроме того, теперь сразу видно баланс «Кошелька» или данных о том, сколько осталось поездок или дней до окончания действия «Единого», написал Собянин в Telegram-канале.
Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование касательно русского названия для системы оплаты проезда по лицу Face Pay. В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты» — за него свои голоса отдал 21 процент респондентов.