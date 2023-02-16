В Москву прибудет первая после пандемии группа китайских туристов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первая после пандемии коронавируса группа туристов из Китая прибудет в Москву. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит.

Организованная группа китайских туристов приедет в столицу России из Гуанчжоу 23 февраля. При этом Флит отметил, что визит путешественников изначально планировался на 6 число, когда должен был возобновить работу безвизовый обмен туристов.

Однако тогда, как уточняется, систему запустить не удалось. В конечном итоге всем туристам оформили визы, стоимость которых составляла около 150 долларов на человека.

Флит отметил, что всего группа состоит из 34 человек, их ждет классический маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва. В столице профессиональные гиды проведут туристам экскурсию по городу, Кремлю, а также по московскому метро.

После этого 25 февраля на поезде «Сапсан» они отправятся в Санкт-Петербург, где проведут два дня. Затем туристы вернутся в Москву и вечером 2 марта вылетят в Китай, сообщает РИА Новости.

До этого директор РСТ на северо-западе Екатерина Шадская сообщила, что Санкт-Петербург готов к наплыву китайских туристов, однако для полного восстановления турпотока необходимо выполнить ряд условий.