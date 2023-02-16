Астропсихолог Лемеза назвала три знака зодиака, которые в марте поменяют свою жизнь

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Астропсихолог Екатерина Лемеза назвала три знака зодиака, которым повезет в марте этого года. По словам эксперта, удача будет следовать за ними по пятам.

Девы на первый план поставят отношения. Им удастся завести полезные дружеские и деловые связи. До 19 марта представителям этого знака нужно быть более осмотрительными в документах.

Весам мартовская пора обещает удачу в карьерном плане. Этот знак зодиака может получить приятный денежный бонус или повышение. Их также может потянуть на путешествия, однако следует соблюдать осторожность на дорогах.

Скорпионы на первый план поставят семью и отношения. Практически весь месяц им придется поддерживать мир в своем доме.

Необходимо проявить тактичность, чтобы сохранить союз. У этого знака зодиака также намечаются большие карьерные перспективы. Вторая половина месяца идеальна для встреч с бизнес-партнерами, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали пять знаков зодиака, которым финансово повезет в марте этого года. По словам экспертов, у этих счастливчиков будет возможность буквально начать жизнь с чистого листа.