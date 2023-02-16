Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые озолотятся в марте

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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым финансово повезет в марте этого года. По словам экспертов, у этих счастливчиков будет возможность буквально начать жизнь с чистого листа.

Так, Овны могут получит прибавку к заработной плате, которая не только покроет текущие потребности, но и позволит отложить деньги в копилку.

Близнецы наконец-то выберутся из денежной ямы, в которой были последние полгода, и начнут развивать свое дело.

Весам решить финансовые сложности помогут меценаты или дарители. Средств хватит и для покрытия долгов, и для роскоши.

Повезет и Стрельцам, которые смогут не переживать о том, что и сколько стоит. Звезды рекомендуют не жалеть денег на себя, ведь это будет не тратой, а инвестицией. Однако есть риск потратить доход не очень правильно, поэтому стоит сдерживать себя при виде подозрительно низких цен и соблазнительных скидок.

Рыбы, несмотря на серьезные испытания, будут хорошо обеспечены финансово. Порадовать крупными покупками они смогут не только себя, но и своих близких, сообщается на портале «ФТаймс».

Астрологи уверены, что уже с 20 февраля рожденные под некоторыми знаками зодиака люди смогут сказочно разбогатеть.