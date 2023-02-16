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Колокольцев уволил из МВД двух сотрудников за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру

Евгений Жуков
Общество
Колокольцев уволил из МВД двух сотрудников за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру
Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД Владимир Колокольцев отправил в отставку замглавы Главного управления МВД Москвы по вопросам миграции Игоря Дудника и начальника отдела ГУ МВД Татьяну Дмитриеву за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она объяснила, что данное решение связано с ситуацией, когда русскоязычный латвийский писатель Сергей Васильев, занимавшийся гуманитарной поддержкой населения в Донбассе, из-за преследования решил уехать из Латвии.

В Москве он попросил предоставить ему убежище. Как показала проверка, заявление Васильева рассмотрели поверхностно и «без учета всех обстоятельств», в связи с чем было принято решение об отказе. В настоящее время оно аннулировано, а Васильеву скоро предоставят убежище, говорится на сайте МВД.

До этого стало известно, что бывший французский военный, а ныне — пророссийский активист и журналист, Адриан Боке — в торжественной обстановке подал заявление на получение в России статуса беженца.

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