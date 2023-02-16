Bloomberg: Apple перенесла презентацию MR-устройства на июнь 2023 года

Фото: YouTube / Apple

Американская корпорация Apple переносит презентацию своего первого MR-устройства на июнь 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg в четверг, 16 февраля.

Уточняется, что компания приняла решение о переносе анонса MR-разработки, так как «тестирование продукта показало, что аппаратные и программные проблемы все еще нуждаются в устранении».

Так, устройство будет презентовано в рамках конференции для разработчиков WWDC 2023. Известно, что Apple длительное время занималась разработкой устройства, которое будет сочетать в себе виртуальную и дополненную реальности (MR, mixed reality — прим. «ВМ»).

Как сообщает издание, MR-гаджет будет стоить около 3 тысяч долларов, то есть больше 220 тысяч рублей. Первые слухи о создании подобного гаджета от Apple появились еще в 2015 году.

Изначально анонс устройства был запланирован на июнь 2022 года, а затем его отодвинули на январь 2023 года. Следующей датой был апрель 2023 года, передает Bloomberg.

До этого стал известно, что в прошлом году корейский бренд Samsung занял первое место в России по продажам на вторичном рынке мобильных устройств. В тройку лучших также попали устройства от Apple (28 процентов) и Xiaomi (15 процентов).