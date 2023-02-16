Патрушев объяснил, почему Россия зависит от импорта

Фото: skfo.gov.ru

После начала специальной военной операции проблема зависимости отечественных производителей от импортных поставок обострилась. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

— Низкой остается инновационная активность предприятий. Доля средств, направляемых на модернизацию и реконструкцию производства — незначительна. Отмечается дефицит подготовленных научных кадров, работников инженерных специальностей и рабочих, — сказал чиновник.

Он отметил, что во многих высокотехнологичных сферах Россия зависима от иностранных производителей. Патрушев добавил, что подобная ситуация сложилась из-за утраты собственного научно-производственного потенциала.

Также от западных санкций пострадала и отечественная наука. В России перестали проводиться исследования мирового масштаба, что негативно влияет на всю сферу в целом, цитирует Патрушева РИА Новости.

До этого стало известно, что российские стоматологи столкнулись с нехваткой импортных материалов и препаратов для лечения зубов. У многих клиник уже возникли проблемы с закупками «Убистезина».