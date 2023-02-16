Папа Римский обсудит с патриархом Варфоломеем единую дату Пасхи

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Папа Римский Франциск планирует встретиться с патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы обсудить единую дату празднования Пасхи для католиков и православных. Об этом сообщили в издании «Католическая цивилизация» в четверг, 16 февраля.

— Мы готовим встречу в 2025 году. С патриархом Варфоломеем мы хотим прийти к согласию по единой дате Пасхи. Отметить круглую дату собора как братья, и мы готовимся, — отметил Франциск.

По его словам, в 2025 году Ватикан готовит встречу с патриархом Варфоломеем по поводу 1700-летия первого Вселенского Никейского собора Церкви, где также пройдет обсуждение единой даты. В 2025 году даты католической и православной Пасхи, которые рассчитываются по-разному, совпадают.

Вопрос о возможном объединении даты Пасхи в рамках экуменического диалога и сближения христианских церквей обсуждается давно, в том числе он поднимался и в РПЦ, передает ТАСС.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Черногории Дритан Абазович предложил Папе Римскому Франциску провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Подгорице, на что понтифик ответил согласием.