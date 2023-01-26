Dan: Папа Римский поддержал идею провести встречу с патриархом Кириллом в Черногории

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Исполняющий обязанности премьер-министра Черногории Дритан Абазович предложил Папе Римскому Франциску провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Подгорице, на что понтифик ответил согласием. Об этом в четверг, 26 января, сообщила газета Dan, ссылаясь на источник.

В материале говорится, что инициатива Абазовича обсуждалась в рамках его визита в Ватикан в октябре прошлого года. Тогда предложение политика было поддержано.

— Могу вам сразу сказать, что принимаю приглашение Черногории стать хозяйкой новой встречи, — заявил Папа Римский.

Dan сообщает, что предложение вошло в протоколы Ватикана и будет обсуждаться с РПЦ. Проведение встречи зависит от многих факторов, одним из которых является конфликт на Украине.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал одного человека, который знает способ решения конфликта на Украине. По его мнению, им мог бы стать Папа Римский. Берлускони добавил, что его партия «Вперед, Италия» поддерживает НАТО и сторону Запада.

До этого стало известно, что Папа Римский Франциск намерен посетить Киев только в том случае, если он также совершит поездку в Москву.