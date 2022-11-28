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Папа Римский заявил, что приедет в Киев только при посещении Москвы

Александр Афонин
В мире
Папа Римский заявил, что приедет в Киев только при посещении Москвы
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск намерен посетить Киев только в том случае, если он также совершит поездку в Москву. Об этом понтифик заявил в опубликованном в понедельник, 28 ноября, на портале американского иезуитского журнала Americamagazin интервью.

— Я думал о поездке (в Киев — прим. «ВМ»), но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух, — цитирует понтифика ТАСС.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Ватикан был открыт для соучастия с самого начала спецоперации.

28 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство приветствует инициативу Ватикана стать посредником в переговорах с Украиной. Однако, по его словам, с украинской стороны такие предложения востребованными не могут быть.

2 октября Папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, призвав их завершить конфликт и начать мирный диалог.

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