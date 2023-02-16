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Минобороны сообщило о возвращении 101 солдата из плена на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о возвращении 101 солдата из плена на Украине
Фото: Минобороны РФ

Из плена после переговоров с Украиной вернулся еще 101 российский солдат. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении.

В ближайшее время военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в Telegam-канале «Минобороны России».

4 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к комитету ООН против пыток, Европейскому комитету по предупреждению пыток, Верховному комиссару ООН по правам человека и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой потребовать от Украины соблюдения Женевской конвенции в отношении военнопленных.

20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом МККК ситуацию с пленными и попросил организацию проследить за соблюдением прав военных.

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