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Сергей Собянин рассказал об истории систем оплаты проезда в столичном транспорте на примере трамвая

Евгений Жуков
Город
Сергей Собянин рассказал об истории систем оплаты проезда в столичном транспорте на примере трамвая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За 150-летнюю историю трамвая, первого городского транспорта, пассажиры оплачивали проезд наличными, талонами и проездными билетами. Сегодня для проезда нужны пластиковые карты, а роль контролера выполняют электронные валидаторы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— До 25 минут в пути стали экономить пассажиры московского наземного транспорта. А время остановок даже на крупных пересадочных узлах уменьшилось до минуты, — сказал глава города.

Это стало возможным прежде всего благодаря упрощению оплаты проезда. Сегодня это можно совершить с помощью банковской карты, «Тройки», проездного или же с помощью самого валидатора в салоне.

Первый городской транспорт появился в Москве полтора столетия назад, когда в городе был запущен конный трамвай. В конце XIX века по всем действующим 25 линиям конки можно было ездить по одному пересадочному билету. Однако уже в начале нового столетия конки стали вытесняться трамваями.

В 60-е годы прошлого века в салонах трамваев стали устанавливать билетные кассы-копилки, в которые пассажир должен был сам бросать монеты, а затем отрывать себе билет.

С началом эпохи перестройки изменилась и система оплаты проезда в московском трамвае. Кассы-копилки ушли в историю — их заменили компостеры. Теперь, чтобы оплатить проезд, пассажир должен был прокомпостировать купленный заранее абонементный талон.

В 2014 году в Москву начали поступать трамваи нового поколения — трехсекционные полностью низкопольные вагоны, в которых изначально не было турникетов. С тех пор в город поставили более 500 современных трамваев отечественного производства — теперь трамвайный парк Москвы обновлен уже на 95 процентов, написал Собянин на странице «ВКонтакте».

До этого в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что в городском транспорте Москвы увеличили штат контролеров на 13 процентов.

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