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Дептранс Москвы рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае

Евгений Белоусов
Город
Дептранс Москвы рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае.

— Еще пять лет назад, чтобы войти в наземный городской транспорт Москвы, нужно было стоять в очереди у турникета возле первой двери трамвая или автобуса. Теперь это навсегда в прошлом, — говорится в сообщении.

Оплата проезда в московском трамвае имеет богатую 150-летнюю историю. Так, москвичи еще помнят кондукторов, кассы-копилки, компостеры, а многие даже хранят счастливые билетики.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Однако на сегодняшний день во всем городском транспорте нет турникетов, а приложить банковскую карту или проездной к валидатору можно за пару секунд, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. При оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза. Большие LED-экраны и крупный шрифт на обновленных турникетах очень удобны для слабовидящих.

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