Косачев назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нет смысла создавать отдельный «антиевропейский союз» в качестве ответной реакции на «претензии» западных государств «на управление миром».

— Когда заходит разговор о том, как реагировать на очевидную претензию, амбицию этой группы государств на управление миром, иногда высказывается точка зрения, что пора бы в каком-то из других регионов земного шара точно так же собраться, консолидироваться и создать некий «антиевропейский союз» в качестве балансира или «антиНАТО», — сказал политик.

Он также добавил, что Евразия могла бы быть в качестве региона, где можно реализовать данную инициативу. Однако сенатор признался, что не разделяет подобную точку зрения.

Косачев не считает, что основной задачей евразийского проекта является «противопоставление нас всех кому бы то ни было», передает РИА Новости.

Он отметил, что если страны Евразии пойдут по пути создания каких-то структур с жесткой единой идеологией, то появится вероятность повторения печального опыта холодной войны и «межблокового противостояния».

До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что новая концепция внешней политики России заключается в ликвидации западной монополии в вопросе определения рамок международной жизни.