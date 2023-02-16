Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косачев назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО

Евгений Жуков
В мире
Косачев назвал бессмысленным создание блока для противостояния НАТО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нет смысла создавать отдельный «антиевропейский союз» в качестве ответной реакции на «претензии» западных государств «на управление миром».

— Когда заходит разговор о том, как реагировать на очевидную претензию, амбицию этой группы государств на управление миром, иногда высказывается точка зрения, что пора бы в каком-то из других регионов земного шара точно так же собраться, консолидироваться и создать некий «антиевропейский союз» в качестве балансира или «антиНАТО», — сказал политик.

Он также добавил, что Евразия могла бы быть в качестве региона, где можно реализовать данную инициативу. Однако сенатор признался, что не разделяет подобную точку зрения.

Косачев не считает, что основной задачей евразийского проекта является «противопоставление нас всех кому бы то ни было», передает РИА Новости.

Он отметил, что если страны Евразии пойдут по пути создания каких-то структур с жесткой единой идеологией, то появится вероятность повторения печального опыта холодной войны и «межблокового противостояния».

До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что новая концепция внешней политики России заключается в ликвидации западной монополии в вопросе определения рамок международной жизни.

Константин Косачев Совет Федерации Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте