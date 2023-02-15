Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новая концепция внешней политики России заключается в ликвидации западной монополии в вопросе определения рамок международной жизни. Об этом в среду, 15 февраля, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

— Рамки должны впредь определяться не в его (Запада — прим. «ВМ») эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств, — сказал дипломат.

При этом на данном этапе российскому государству пытаются помешать или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации, цитирует Лаврова РИА Новости.

9 февраля министр заявил, что Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников. У главы российской дипломатии нет сомнений, что Россия выстоит в это время и преодолеет «суровые испытания», став еще сильнее.

В октябре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не собирается становиться чьим-то вассалом, а продолжит придерживаться курса отстаивания собственных интересов.