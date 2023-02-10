Лавров заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны с США

Фото: МИД РФ

Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил в четверг, 9 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника.

По его словам, в 2023 году дипломаты отмечают свой праздник «на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны». У главы российской дипломатии нет сомнений, что Россия выстоит в это время и преодолеет «суровые испытания», став еще сильнее.

Лавров отметил, что «русофобская кампания» напрямую затронула и сотрудников дипмиссий, многие из которых работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни.

— Продолжим делать все необходимое для защиты национальных интересов и формирования благоприятной внешней среды для устойчивого внутреннего развития России, повышения благосостояния ее граждан, — подчеркнул глава МИД РФ, слова которого приводит канал ведомства в Telegram.

Он отметил, что честь и достоинство России, всех граждан страны никогда не были и не будут предметом «каких-либо компромиссов».

Кроме того, как напомнил Лавров, в условиях тектонических сдвигов в мировой политике и экономике Москве удается углублять равноправное сотрудничество и партнерство с мировым большинством — странами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.

В начале февраля Лавров заявил, что на сегодняшний день все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине.