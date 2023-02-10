Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны с США

Егор Провоторов
Политика
Лавров заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны с США
Фото: МИД РФ

Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил в четверг, 9 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника.

По его словам, в 2023 году дипломаты отмечают свой праздник «на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны». У главы российской дипломатии нет сомнений, что Россия выстоит в это время и преодолеет «суровые испытания», став еще сильнее.

Лавров отметил, что «русофобская кампания» напрямую затронула и сотрудников дипмиссий, многие из которых работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни.

— Продолжим делать все необходимое для защиты национальных интересов и формирования благоприятной внешней среды для устойчивого внутреннего развития России, повышения благосостояния ее граждан, — подчеркнул глава МИД РФ, слова которого приводит канал ведомства в Telegram.

Он отметил, что честь и достоинство России, всех граждан страны никогда не были и не будут предметом «каких-либо компромиссов».

Кроме того, как напомнил Лавров, в условиях тектонических сдвигов в мировой политике и экономике Москве удается углублять равноправное сотрудничество и партнерство с мировым большинством — странами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.

В начале февраля Лавров заявил, что на сегодняшний день все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине.

Сергей Лавров США МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте