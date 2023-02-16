США и G7 введут новый пакет санкций против России к годовщине СВО

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Соединенные Штаты и их партнеры по G7 планируют в годовщину начала специальной военной операции на Украине ввести новый масштабный пакет санкций против России. Об этом в четверг, 16 февраля, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

— Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7, — сказала дипломат.

Помимо этого, она добавила, что рестрикции затронут, в том числе, сферы, где Вашингтон и его партнеры уже вводили санкции. В частности, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и сферы поставок высокотехнологичного оборудования, передает РИА Новости.

В годовщину начала СВО Соединенные Штаты попытаются принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что это может стать тем «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.