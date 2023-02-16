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Александра Никишова назначена замглавы Департамента спорта Москвы

Евгений Жуков
Город
Александра Никишова назначена замглавы Департамента спорта Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, которым назначил Александру Никишову на пост замглавы городского департамента спорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 16 февраля.

— Назначить Никишову Александру Владимировну на должность заместителя руководителя Департамента спорта города Москвы, начальника спортивного управления, — говорится в документе.

В тексте указа уточняется, что с Никишовой был заключен служебный контракт сроком на один год, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

До этого стало известно, что глава города подписал распоряжение, которым освободил от должности первого замглавы городского департамента градостроительной политики Олега Рындина.

Помимо этого, Сергей Собянин назначил Салмана Дадаева на пост заместителя префекта Юго-Восточного административного округа. Контракт с Дадаевым заключен сроком на пять лет.

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