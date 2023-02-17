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Приметы и советы

Начались работы по реконструкции Голутвинского подводного газопровода

Евгений Белоусов
Город
Начались работы по реконструкции Голутвинского подводного газопровода
Фото: shutterstock

Началась реконструкция подводного газопровода «Голутвинский» в центре столицы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы, старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Протяженность дюкера составляет 132 метра, он был построен в 1956 году, — заявил он.

По словам Бирюкова, при проведении реконструкции применяется новая технология укладки подводных газопроводов. При реконструкции Голутвинского дюкера специалисты проведут прокладку трубопровода в герметичных футлярах диаметром 1020 миллиметров. Проходческие работы будут выполнены методом микротоннелирования.

Все обновленные дюкеры оснащаются автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть газ дистанционно.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития столичной коммунально-инженерной инфраструктуры на текущий год. Так, в сфере энергоснабжения на этот год запланированы строительство и реконструкция почти 2,5 тысячи километров линий электропередачи.

Петр Бирюков Газопроводы Москва
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