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Овчинский: При реконструкции социально значимого объекта в Татарстане применили материалы столичного производителя

Полина Французова
Город
Овчинский: При реконструкции социально значимого объекта в Татарстане применили материалы столичного производителя
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания из Москвы «Нанотехнологический Центр Композитов» поставила материалы системы внешнего армирования (СВА) для реконструкции здания в центре Казани. В 2017 году предприятие получило статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который позволяет получать значительные льготы. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства уточнил, что свыше 130 промышленных предприятий города предлагают широкий ассортимент современных разработок для строительной отрасли. Они производят в том числе инновационные материалы, которые позволяют сократить использование тяжелой техники, сроки строительства, освободить людей от работы на опасных участках, а также сэкономить финансовые и другие ресурсы.

— В 2022 году столичный производитель поставил заказчикам по всей стране свыше восьми километров высокопрочных ламелей — специальных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций, — рассказал Владислав Овчинский.

Овчинский: При реконструкции социально значимого объекта в Татарстане применили материалы столичного производителя Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В этом году выпущенные компанией материалы системы внешнего армирования были применены при реконструкции здания, где разместится Институт пространственного планирования Республики Татарстан.

Применение СВА при модернизации социально значимой постройки в Казани позволило провести строительные работы без привлечения тяжелой техники и сварочных работ. Также композиты помогли избежать высокой нагрузки на ремонтируемые конструкции.

Как отметили на предприятии, система внешнего армирования позволяет значительно повысить несущую способность и надежность строящихся зданий. При ремонте материал позволяет устранить последствия разрушения строительных конструкций в результате длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред или механического воздействия, устранить ошибки проектирования и последствий применения некачественных строительных материалов.

Производство Татарстан Владислав Овчинский Москва
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