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Специалисты Роскачества объяснили, в какие автосервисы не стоит обращаться

Евгений Жуков
Общество
Специалисты Роскачества объяснили, в какие автосервисы не стоит обращаться
Фото: Unsplash

Выбор автосервисов огромен, но доверить свой автомобиль первому попавшемуся — довольно страшно. Эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества рассказали, на какие нюансы стоит обратить внимание и от каких автосервисов точно следует отказаться.

Оценить сервис можно еще до того, как вы увидитесь с мастером. Сперва стоит обратить внимание на информацию, которая предлагается для потребителей, еще даже не ставших клиентами. Например, на вывеске должны быть указаны не только название организации, а также юридический адрес, режим работы и цены на услуги.

Соответственно, если эти условия не выполняются и даже после вашей просьбы вам затрудняются предоставить эти данные, стоит отказаться от посещения такого автосервиса.

В свою очередь смета на работы может быть выписана после осмотра автомобиля. Требуйте, чтобы вам составили полную смету и заключение относительно состояния авто, а также перечень обязательных и желательных работ.

Перед тем как мастер приступит к выполнению услуг, с клиентом заключается договор. Он должен включать в себя такие элементы, как данные клиента и автомобиля, сроки и цена выполнения работы, гарантия. Соглашение составляется в двух экземплярах.

Клиента должно насторожить отсутствие предложения о заключении договора. Если нет цены, списка работ, сроков, в течение которых они исполняются, это означает, что при возникновении спорной ситуации вы не сможете доказать, что устно вам обещали определенные условия. Именно точно составленный договор — гарантия соблюдения ваших прав, передает сайт Роскачества.

До этого президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что в текущем году в России могут запустить проект по проверкам наличия полиса ОСАГО при помощи камер.

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