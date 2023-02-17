Помещение площадью свыше 370 «квадратов» выставят на торги на Варшавском шоссе

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Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Нагорный выставят на торги по продаже крупное помещение. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил министр правительства города, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Для создания нового и развития текущего бизнеса город предлагает предпринимателям различные объекты недвижимости. В ближайшее время на торги по продаже будет выставлено помещение площадью 371,1 квадратного метра в Нагорном районе, — сказал он.

Уточняется, что на указанном участке победитель аукциона сможет открыть любое предприятие на свой выбор. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, объект расположен недалеко от станции метро «Варшавская».

14 февраля руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что три помещения свободного назначения общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров выставили на аукцион в Москве. По его словам, участниками аукционов могут стать все желающие. Заявочные кампании по объектам завершатся 21 и 22 февраля, торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 2 и 3 марта.