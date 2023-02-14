Коммерческие помещения выставили на торги в трех округах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Три помещения свободного назначения общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров выставили на аукцион в Москве. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В настоящее время идут заявочные кампании по трем объектам площадью от 1,1 до 1,6 тысячи квадратных метров на северо-востоке, юго-востоке и в центре Москвы, — сказал он.

По его словам, участниками аукционов могут стать все желающие. Заявочные кампании по объектам завершатся 21 и 22 февраля, торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 2 и 3 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Щербаков заявил, что столица выставила на продажу 177 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках, расположенных на юго-западе города. Больше всего объектов расположено в Северном и Южном Бутове — 129, другие машино-места находятся в Северном Бутове, а также в районах Академический и Ломоносовский.

Помимо этого, в Зеленограде предложили построить здание производственного назначения общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Участок будет реализован на торгах.