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Заммэра Сергунина подвела итоги экспортных акселерационных программ 2022 года

Евгений Жуков
Город
Заммэра Сергунина подвела итоги экспортных акселерационных программ 2022 года
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В 2022 году власти Москвы помогли организовать восемь потоков экспортных акселерационных программ для столичных компаний, обучение прошли сотрудники около 200 предприятий из различных сфер. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Участников познакомили с особенностями работы в дружественных государствах, помогли им определить экспортную стратегию и адаптировать продукты под запросы потенциальных клиентов. В прошлом году выпускники таких программ заключили контракты на сумму 1,1 миллиарда рублей с партнерами из Индии, стран СНГ, Ближнего Востока и других, — сказала представитель мэрии.

Заммэра Сергунина подвела итоги экспортных акселерационных программ 2022 года Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Образовательные курсы были рассчитаны на представителей сферы информационных технологий, торговли, транспорта и логистики. В формате интенсива экспортеры изучали ключевые компетенции для выхода на новые рынки.

Например, одному из столичных предприятий удалось договориться о внедрении своей системы онлайн-платежей и рассрочек для бизнеса в Казахстане. Фирма, которая занимается IT-консалтингом, подготовила инвестиционную аналитику для разработчиков финансовых продуктов из Сербии.

Партнером акселерационных программ выступает Московский экспортный центр. Московское правительство финансирует до 90 процентов стоимости обучения для столичных бизнесменов.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что в прошлом году город выделил 447 высокотехнологичным компаниям гранты для покупки оборудования на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

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