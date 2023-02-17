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Взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области

Араз Салехов
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Взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области, производящем детонаторы и взрывчатку, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате случившегося один человек погиб, трое пострадали.

Уточняется, что в одном из цехов предприятия произошла детонация взрывчатого вещества. При этом пожар из-за инцидента не возник, передает агентство.

В конце января на гидрометаллургическом заводе «Молирен» в городском округе Шатура произошел взрыв. По данным МЧС по Московской области, пожар произошел в доме № 3а на улице 2-й Пятилетки в городе Рошаль. На предприятии загорелась алюминиевая пыль, в результате чего произошел хлопок и последующее возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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