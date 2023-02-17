Нутрициолог Андреева рассказала, как приготовить диетические блины на Масленицу

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Если вы хотите избавиться от лишних килограмм, это не повод отказываться от блинов. Об этом рассказала нутрициолог Любовь Андреева.

К блинам стоит добавлять несладкий греческий йогурт, фрукты. Если нужен более сытный вариант, то стоит выбрать нежирный сыр и хумус, отварную курицу или малосольную рыбу.

Уменьшить калорийность самого теста поможет правильная мука, например, гречневая. Также более полезной будет ржаная или льняная мука. Яйца можно использовать без желтков. Стоит выбирать кефир или молоко с меньшей жирностью.

Не стоит жарить блины на масле, лучше выбрать сковороду с антипригарным покрытием, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее настоятель храма иконы Феодоровской Божьей Матери игумен Марк рассказал, что некоторые православные верующие совершают ошибки во время празднования Масленицы. В этот праздник не следует есть слишком много блинов и принимать участие в народных забавах, передает Nation news.

17 февраля в столице стартует «Московская Масленица». Творческий, вкусный и сытный фестиваль проведут на 23 площадках во всех столичных округах, а программа удивит всех.