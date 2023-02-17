Диетолог Пегова раскрыла секреты правильного завтрака

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Организм с утра нуждается в энергии. Поэтому без правильного сбалансированного и питательного завтрака не обойтись. Каким должен быть первый прием пищи, рассказала диетолог Евгения Пегова.

Эксперт пояснила, что неправильный завтрак ведет к перееданию в течение дня. Сладкие завтраки ведут к повышенным холестерину и глюкозе в крови.

В составе утреннего меню должны присутствовать белок и жиры, а также клетчатка. Поэтому яичница и омлет с овощами будут предпочтительнее каши. Если человек предпочитает кашу, то стоит выбрать гречку или киноа.

Также можно завтракать нутом и яйцами, а если любите бутерброды, то выбирайте цельнозерновой хлеб, добавляйте к нему овощи и натуральное мясо, хумус или твердый сыр, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Неправильный распорядок дня, в ходе которого человек пропускает завтрак и не высыпается, сильно мешает процессу похудения. Первый прием пищи должен быть максимум через час после пробуждения, передает Nation news.

При повышенной чувствительности желудка есть несколько продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.