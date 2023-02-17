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Приметы и советы

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим ЦВО

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим ЦВО
Фото: Минобороны РФ

Командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Напомним, что в середине января депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщал о назначении Мордвичева.

— Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненый при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами, — написал он в своем блоге.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа также структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Напомним, что начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков занял должность временно исполняющего обязанности командующего войсками округа.

В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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