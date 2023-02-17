Росгвардейцы задержали серийного вора в супермаркете на западе Москвы
На западе столицы правоохранительные органы поймали с поличным серийного вора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в пятницу, 17 февраля.
Инцидент произошел в магазине на Большой Очаковской улице. Сотрудники супермаркета заметили, что в зал пришел мужчина, который уже не раз обворовывал торговую точку. Администратор нажала на тревожную кнопку.
Сигнал принял патруль вневедомственной охраны Росгвардии. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.
Для дальнейших разбирательств подозреваемого передали сотрудникам полиции.
Другая кража произошла в частной клинике в центре Москвы. Бывшая сотрудница ночью проникла в офис и украла всю выручку.