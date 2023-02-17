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Росгвардейцы задержали серийного вора в супермаркете на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Росгвардейцы задержали серийного вора в супермаркете на западе Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

На западе столицы правоохранительные органы поймали с поличным серийного вора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в пятницу, 17 февраля.

Инцидент произошел в магазине на Большой Очаковской улице. Сотрудники супермаркета заметили, что в зал пришел мужчина, который уже не раз обворовывал торговую точку. Администратор нажала на тревожную кнопку.

Сигнал принял патруль вневедомственной охраны Росгвардии. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Для дальнейших разбирательств подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Другая кража произошла в частной клинике в центре Москвы. Бывшая сотрудница ночью проникла в офис и украла всю выручку.

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