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Бывшая сотрудница залезла ночью в столичную клинику и украла деньги из кассы

Степан Жирнов
Происшествия
Бывшая сотрудница залезла ночью в столичную клинику и украла деньги из кассы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В центре столицы бывшая сотрудница клиники проникла ночью на работу и выкрала всю прибыль из кассы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 16 февраля.

По его словам, гражданка раньше работала администратором в клинике. Она знала, в какой день в офисе остается крупная сумма денег. Также 26-летняя гостья из ближнего зарубежья знала, где хранятся ключи от кассового ящика. Дождавшись нужного дня, она проникла ночью в офис клиники и украла выручку. Материальный ущерб превысил один миллион рублей.

Вскоре подозреваемую задержали в одном из столичных аэропортов. При ней обнаружили 600 тысяч рублей, остальное к моменту поимки она успела потратить. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ее заключили под домашний арест. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Мужчина, который подрабатывал у пенсионерки помощником по дому в обмен на проживание, украл у хозяйки миллион рублей.

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