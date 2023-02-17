Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Ленинградское направление, платформа Петровско-Разумовская Карта всех событий

В настоящее время специалисты строят новую станцию Московских центральных диаметров (МЦД-1) Петровско-Разумовская. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реализации ТПУ «Петровско-Разумовская» транспортная доступность станет удобнее для жителей трех районов Москвы — Бутырского, Тимирязевского и Марфино, включая 27,7 тысячи жителей 38 домов, которые будут проживать в новых домах по программе реновации, — поделился он.

Сейчас в вышеназванных районах идет заселение пяти новостроек и строительство семи домов. Также ведется подготовка проектной и градостроительной документаций для еще двух жилых сооружений. Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в общей сложности в этих районах в программу реновации включено 108 домов.

15 февраля председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что столица предоставила в аренду ОАО «Российские железные дороги» участок земли на юго-востоке города. Как уточняется, на предоставленном участке разместят объекты железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Компания получит землю на шесть лет.