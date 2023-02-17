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Врач Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян
Фото: shutterstock

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян.

Эксперт отметил, что в России были зафиксированы единичные случаи, однако речь не идет о вспышке или пандемии. Кроме того, большое количество граждан вакцинированы от натуральной оспы.

Уточняется, болезнь передается только при очень тесном и длительном контакте с грызунами, а не с обезьянами.

По словам доктора медицинских наук, этот вирус циркулирует среди грызунов в Африке, передает «Радио 1».

15 февраля стало известно, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян. Об этом сообщил гендиректор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.

Лихорадка является симптомом тех заболеваний, которые провоцируют повышение температуры тела. Однако помимо высокой температуры она имеет ряд особенностей и негативных последствий. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, что представляет собой лихорадка и чем она может быть опасна.

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