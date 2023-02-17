Врач Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян

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Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян.

Эксперт отметил, что в России были зафиксированы единичные случаи, однако речь не идет о вспышке или пандемии. Кроме того, большое количество граждан вакцинированы от натуральной оспы.

Уточняется, болезнь передается только при очень тесном и длительном контакте с грызунами, а не с обезьянами.

По словам доктора медицинских наук, этот вирус циркулирует среди грызунов в Африке, передает «Радио 1».

15 февраля стало известно, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян. Об этом сообщил гендиректор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.

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