Грипп «испанка», малярия, оспа: почему лихорадка — это не просто высокая температура и в чем ее опасность

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Лихорадка является симптомом тех заболеваний, которые провоцируют повышение температуры тела. Однако помимо высокой температуры она имеет ряд особенностей и негативных последствий. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, что представляет из себя лихорадка и чем она может быть опасна.

Лихорадка это

Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, лихорадкой называют повышение температуры тела.

— Такое состояние может возникнуть по разным причинам, но чаще всего это инфекционные заболевания, которые запускают патологические процессы в организме и повышают температуру тела, — пояснил врач.

В свою очередь врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что лихорадка заключает в себе совокупность симптомов:

— Это целый комплекс симптомов, который сопровождается головной болью, ломотой в теле, покраснением кожи, изменением зрения, потоотделением, учащением пульса, снижением аппетита.

Также, по словам специалиста, при лихорадке может возникнуть общий интоксикационный синдром, который сопровождается дрожью в теле, спутанностью мыслей и частичной потерей ориентации.

Виды лихорадки

Кондрахин выделил три вида лихорадки:

Софебрильная — до 38 градусов.

Умеренная — до 39 градусов.

Фебрильная — до 40 градусов.

— Температура до 39,5 градуса считается терпимой для человека. Считается, что при этой температуре плохо размножаются бактерии, потому что температура сжигает их, — рассказал Кондрахин. — Все, что ближе к 40 градусам, является опасным, потому что при такой температуре начинает сворачиваться белок, могут возникнуть судороги и фактически человек может погибнуть.

Сопутствующий симптом и профилактика

По словам терапевта, лихорадка является сопутствующим фактором многих заболеваний:

Грипп «испанка».

Малярия.

Дифтерия.

Ветряная оспа.

Коронавирус.

— Также лихорадка может возникнуть и при других тяжелых формах заболеваний, например, при раке, паразитарных болезнях, болезнях почек, печени, — обратил внимание Кондрахин.

По словам терапевта, соблюдение простых правил может помочь избежать возникновения высокой температуры. Среди них он выделил: