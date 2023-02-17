Овчинский: Предпринимателям Москвы расскажут об условиях и инструментах получения разрешения на строительство

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В рамках цикла «Семинары для бизнеса» в Москве 21 февраля состоится бизнес-встреча «Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали». Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах, его участниками может стать любой желающий. Для очного посещения встречи необходимо зарегистрироваться на столичном Инвестиционном портале. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам главы ведомства, город проявляет особый интерес к открытию новых производств в столице. В первую очередь это дает новые рабочие места и необходимую для жизнедеятельности продукцию.

— Мы оказываем широкий спектр мер поддержки. В рамках локализации и запуска производственного объекта мы, как и прежде, координируем все вопросы — от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию, — отметил Владислав Овчинский. — Также недавно было принято решение о создании «зеленого коридора», который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения.

Семинары, онлайн-конференции, бизнес-встречи и другие подобные мероприятия помогают детально рассказывать про способы взаимодействия органов госвласти и застройщиков, а также оперативно и масштабно отвечать на вопросы бизнеса.

В этот раз приглашенные специалисты расскажут, какие есть услуги, процедуры и этапы получения разрешений на строительство, как сократить срок их получения, а также о сервисах прямой связи застройщиков с органами власти в сфере градостроительства.