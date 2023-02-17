Человека с предметом, похожим на гранату, задержали на Курском вокзале

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Курский вокзал Карта всех событий

В Москве в пешеходном тоннеле Курского вокзала задержали мужчину с предметами, внешне напоминающими взрывоопасные снаряды. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля.

По предварительной информации, при себе у злоумышленника были две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство. Сотрудники вокзала узнали об этом в момент прохождения подозреваемым металлоискателя.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Территория вокзала оцеплена, сообщил «360».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в Калужской области пресекли готовящийся теракт. Злоумышленники планировали серию взрывов на местном предприятии химической промышленности.