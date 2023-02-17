Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал о росте количества высокотехнологичных предприятий

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал о росте количества высокотехнологичных предприятий
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

На текущий момент в столице работают свыше 3,5 тысячи промышленных площадок. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждое третье предприятие Москвы — высокотехнологичное. И их становится все больше. Объемы производства тоже растут: в 2022 году — на 8,5 процента по сравнению с 2021 годом, — поделился он.

Глава города добавил, что выпуск товаров в столице увеличивается со стороны транспортной, строительной и медицинской отраслей. По словам мэра, столичные власти оказывают всяческую поддержку предприятиям: в частности, выдают субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и на развитие производства, предоставляют налоговые льготы при присвоении специальных статусов и многое другое, написал Собянин в Telegram-канале.

15 февраля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в прошлом году город выделил 447 высокотехнологичным компаниям гранты для покупки оборудования на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Максимальная сумма поддержки была выделена компании по производству металлообрабатывающих станков и инструментов.

Технологии Москва Сергей Собянин заводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое Царство Божие, и как к нему готовиться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте