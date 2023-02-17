Четверо мужчин похитили и ограбили знакомого на юго-западе Москвы

Фото: СК РФ

Москва, улица Бутлерова Карта всех событий

На юго-западе столицы четверо мужчин похитили своего знакомого и ограбили. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 17 февраля.

По ее словам, инцидент произошел вечером 11 февраля недалеко от жилого дома на улице Бутлерова. Злоумышленники подошли к ранее знакомому 20-летнему мужчине и насильно посадили его в автомобиль. В машине они отобрали у пострадавшего мобильный телефон, банковскую карту, ключи и деньги.

После этого жертву отвезли в лес недалеко от Калужского шоссе и избили. На следующий день его привезли к дому и отпустили, вернув все, кроме денег.

Молодой человек обратился в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Грабеж». Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в возрасте от 25 до 27 лет. В скором времени им выберут меру пресечения.

Другое похищение произошло в столице. Неизвестные насильно посадили в машину девушку, которая ждала такси на остановке на МКАД, отвезли ее в лес и изнасиловали.