Киберэксперт Вакулин рассказал, какие правила нужно соблюдать при эксплуатации ноутбука
При эксплуатации ноутбука нельзя допускать резких скачков температуры, которые очень негативно отражаются на работе батареи. Об этом рассказал киберэксперт Сергей Вакулин.
По словам эксперта, нельзя работать на ноутбуке в комнате, а затем брать его с собой на улицу при минусовой температуре.
По его оценке, резкие скачки температурного режима на батарее сказываются очень негативно.
Эксперт добавил, что после покупки ноутбука многие эксперты советуют включить его и полностью разрядить, чтобы батарея продержалась дольше в эксплуатации, однако это миф.
Он также отметил, что любые устройства проверяют несколько раз: производитель после производства, заказчик (продавец) при приеме товара, передает РИАМО.
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