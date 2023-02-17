Киберэксперт Вакулин рассказал, какие правила нужно соблюдать при эксплуатации ноутбука

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При эксплуатации ноутбука нельзя допускать резких скачков температуры, которые очень негативно отражаются на работе батареи. Об этом рассказал киберэксперт Сергей Вакулин.

По словам эксперта, нельзя работать на ноутбуке в комнате, а затем брать его с собой на улицу при минусовой температуре.

По его оценке, резкие скачки температурного режима на батарее сказываются очень негативно.

Эксперт добавил, что после покупки ноутбука многие эксперты советуют включить его и полностью разрядить, чтобы батарея продержалась дольше в эксплуатации, однако это миф.

Он также отметил, что любые устройства проверяют несколько раз: производитель после производства, заказчик (продавец) при приеме товара, передает РИАМО.

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