На российском рынке образовался профицит ноутбуков. Как это повлияет на их стоимость

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На российском рынке образовался профицит ноутбуков в миллион штук. Там представлены как китайские бренды, так и российские, американские и тайваньские, сообщили участники рынка. О том, с чем связано возникновение профицита и как он отразится на стоимости гаджетов, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

По его словам, в середине 2022 года в России наблюдался ажиотажный спрос на технику, особенно брендовую. Потом наступил этап затишья, но начала работать программа параллельного импорта.

— Благодаря параллельному импорту в определенной степени наладились поставки некоторых видов продукции: смартфонов, ноутбуков и иной техники, — пояснил Парфентьев. — С другой стороны, увеличение предложения на рынке также связано с определенной экономией покупателей, которые долгое время отказывались покупать данный ассортимент, и на рынке скопилось большое количество техники.

Эксперт отметил, что, согласно экономическим законам, профицит подразумевает снижение стоимости продукции для покупателей. Однако произойдет это или нет, во многом зависит от ретейлеров.

— Вопрос лишь в том, насколько увеличилась себестоимость на товары для конечного продавца-ретейлера и какова его маржа? Многое также зависит от того, какой ценник магазин выставит на технику уже на прилавке, — подчеркнул специалист.

Этот вопрос, по словам собеседника «ВМ», каждый предприниматель и торговая точка решают самостоятельно.

— По идее, профицит всегда приводит к снижению цен на всю технику, на которую он распространяется. Однако пока сложно предположить, как это будет работать на практике в наших реалиях. Не всегда данная ситуация приводит к скидкам или значительным снижениям цен, — добавил Парфентьев.

Эксперт напомнил, что многие товары, поступающие по параллельному импорту, — это брендозаменители или брендированная продукция, которую отправляют через посредников. И нужно учитывать, что отдельные функции некоторых устройств могут не работать на территории РФ, как это было со смартфонами компании Samsung. И вполне возможно, что на технику, чьи функции будут работать не полностью в России, стоит ожидать скидку, заключил Парфентьев.